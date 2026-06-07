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08 giugno 2026 alle 00:51

Fondi per Hamas? Scontro su Hijazi 

Ha partecipato a un incontro con le scuole a Modena, monta la polemica 

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Bologna. «Sono indagato, non vuol dire colpevole»: Sulaiman Hijazi, attivista palestinese coinvolto in un’inchiesta della Procura di Genova su presunti finanziamenti ad Hamas, respinge le polemiche esplose dopo la sua partecipazione a un incontro pubblico con alcune scuole di Modena. L’incontro, avvenuto in orario scolastico ma in uno spazio pubblico, si è svolto con la presenza di classi di studenti e insegnanti e ha visto Hijazi impegnato come interprete per il giornalista di Al Jazeera Wael Dahdouh.

Dubbi e verifiche

L’attivista è molto conosciuto a Cagliari, dove è vissuto per anni ricoprendo anche la carica di portavoce della comunità palestinese e facendosi apprezzare. Un articolo de “Il Giornale” ha sollevato dubbi sulla sua presenza all’incontro di Modena, dove sono stati anche scanditi slogan come “Free Palestine”; c’era anche il sindaco Massimo Mezzetti, che ha però chiarito di non conoscere Hijazi e di essere andato via prima che si discutesse del conflitto in Medio Oriente. L’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna ha annunciato approfondimenti, e il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha ribadito che la scuola non deve diventare un luogo di propaganda o indottrinamento e il ministero non lo consentirà.

La replica

Hijazi respinge ogni accusa e parla di «polemica assurda, costruita sul nulla»: sostiene che la sua posizione verrà archiviata, ribadisce il principio della presunzione di innocenza e denuncia il tentativo di delegittimazione della sua figura attraverso una narrazione che mirerebbe a “macchiare” l’immagine dei palestinesi. Il suo avvocato, Luca Bauccio, critica le dichiarazioni del ministro, richiamando il rispetto della presunzione di innocenza e dicendo no alla «gogna mediatica» nei confronti del suo assistito, incensurato, mentre a «militari stranieri» viene consentito di soggiornare in Italia.

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