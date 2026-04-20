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Il progetto.
21 aprile 2026 alle 00:17

“Parole in prima linea” per 40 studenti Una webzine nasce nel cuore di Villacidro 

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Imparare a distinguere i fatti dalle opinioni, verificare le fonti e raccontare la realtà con responsabilità. Sono questi gli obiettivi di “Parole in prima linea”, il nuovo progetto educativo promosso dalla Fondazione Dessì insieme al Gruppo L’Unione Sarda, con il contributo di Regione Sardegna, pensato per avvicinare i giovani studenti al mondo del giornalismo e della comunicazione.

L’iniziativa coinvolgerà fino a 40 studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Loru-Dessì di Villacidro, suddivisi in diversi gruppi opportunamente dimensionati per garantire un’esperienza efficace e partecipativa. Nel corso di dieci ore, articolate in tre incontri, i ragazzi saranno accompagnati da giornalisti e professionisti del settore in tutte le fasi del processo editoriale. Durante il percorso, gli studenti impareranno a distinguere fatti e opinioni, verificare le fonti, costruire un’intervista e raccontare il proprio territorio con responsabilità e consapevolezza.

Il cuore dell’iniziativa sarà la produzione di contenuti originali: articoli, interviste e materiali multimediali realizzati direttamente dagli studenti, chiamati a vestire i panni di giovani reporter. I lavori confluiranno in una webzine dedicata e in una rubrica dal titolo “Parole in prima linea”, che troverà ampia visibilità sul nostro quotidiano e sui canali radio e televisivi del Gruppo.

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