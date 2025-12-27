Paris a Livigno 5° a 0”06 dal podio 

LIVIGNO. Con Tanto sole ed un panorama invernale da cartolina, Livigno ha superato egregiamente l'esordio nel prestigioso circuito di coppa del mondo (e anche le polemiche sulla neve artificiale) con la sua nuova pista Li Zeta, molto tecnica ed impegnativa dove ogni errore si paga. In un sabato di sci tutto nel segno dell’austriaco Marco Schwarz nel superG valtellinese per l'Italia c'è stato comunque un buon quinto posto di Dominik Paris, ad appena 6 centesimi dal podio.

Dopo il successo di una settimana fa nel gigante di Alta Badia, l'austriaco Marco Schwarz in 1’10”33 ha vinto infatti anche il superG di Livigno, ultima gara del 2025. Per lui - 30 anni, grande polivalente partito in coppa come slalomista e probabilmente per questo maggiormente a suo agio sulla Li Zeta - è il successo n.8 in carriera e il primo in una gara veloce. Sul podio gli Alexis Monney (a due decimi ) e Franjo Von Allmen (a 25 centesimi), con Dominik Paris quinto a 31. Buon risultato, nonostante le sue comprensibili insoddisfazioni essendo da gran campione uno che vuole sempre di più: Paris è in forma e ha sciato bene nonostante qualche errore perché non a suo agio su un fondo di neve molto asciutta ed aggressiva che «ti sparava in alto. Ma questo risultato ci sta e dunque sono abbastanza soddisfatto. Mi ero immaginato fosse una gara adatta ai gigantisti e Schwarz è lì a dimostrarlo. Per il momento voglio continuare a mantenere questa mia sciata e a divertirmi». Davanti a Domme, di soli due centesimi di secondo, il campione svizzero e leader di coppa Marco Odermatt. Per l'Italia c'è poi l'ottavo tempo di Guglielmo Bosca , il 15° di Florian Schieder e il 19° di Giovanni Franzoni. Più indietro il giovane gardenese (figlio d'arte) Max Perathoner, 29°, seguito da Christof Innerhofer, mentre Mattia Casse è finito in forte ritardo per un grave errore di linea.

