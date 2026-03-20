Pari Torres, ma che rabbia 

Perugia 1

Torres 1

Perugia (4-3-2-1) : Gemello; Calapai, Riccardi, Stramaccioni, Tozzuolo; Megelaitis, Ladinetti (20’ st Canotto), Tumbarello (16’ st Bacchin); Manzari (23’ st Verre), Bolsius (16’ st Jocelito); Montevago. In panchina Moro, Vinti, Esculino, Angella, Bacchin, Dell’Orco, Bartolomei, Ternava, Dottori, Lisi, Polizzi, Nepi. Allenatore Tedesco.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Baldi (39’ st Idda), Antonelli, Nunziatini; Sala, Giorico (39’ st Brentan), Mastinu, Zambataro; Sorrentino, Di Stefano (47’ st Diakite); Luciani (39’ st Masala). In panchina Marano, Petriccione, Lunghi, Olayvola, Bonin, Dumani, Fabriani, Zanandrea. Allenatore Greco.

Arbitro : Liotta di Castellamare di Stabia.

Reti : pt 37’ Bolsius; st 18’ Sorrentino

Note : espulso il presidente Uidassi. Ammoniti Baldi.

Perugia. Una gara illogica, che la Torres stava perdendo immeritatamente e poteva vincere forse immeritatamente. Al “Renato Curi” finisce e la classifica resta immutata. Ottimo primo tempo della Torres e rete regalata al Perugia. Buonissima ripresa dei padroni di casa e pari rossoblù con Sorrentino, dopo che l’arbitro guarda le immagini e cambia idea sul fuorigioco. Nel finale la polemica sull’autorete clamorosa di Jocelito, annullata prima per un fuorigioco di Sorrentino che però non c’era e, dopo l’Fvs, per un fallo a inizio azione. Proteste ospiti, espulso il presidente Udassi.

La cronaca

Dal 10’ la Torres controlla le operazioni e al 16’ va vicina al gol: tiro di Giorico dal limite, Gemello respinge, riprende in area Antonelli ma il portiere dice ancora no. Al 21’ Sala sfiora l’incrocio, al 24’ Mastinu quasi accarezza il palo. Al 37’ il passaggio corto sulla trequarti di Luciani consente a Manzari di servire l’olandese Bolsius che da fuori centra l’angolino destro per il vantaggio. Nel recupero Di Stefano serve Sala il cui tiro va a lato. Nella ripresa al 62’ Luciani serve Sorrentino per il gol prima annullato e poi convalidato. Al 69’ spiovente di Montevago: Zaccagno manda sulla traversa e poi fa un altro miracolo su Margelaitis. All’81’ inutile controllo all’Fvs per un presunto braccio di Antonelli. All’87’ l’autogol di Joselito.

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