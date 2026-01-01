Parco a sostegno di ambiente, cultura e tradizioni 

Tanti contributi per vari settori in arrivo per il Parco di Tepilora. L’ente pubblica l’avviso per la concessione di contributi e patrocinio, per il 2026, a favore di soggetti terzi, pubblici e privati a copertura parziale dei costi, per iniziative di sostenibilità ambientale, dirette alla promozione sportiva, culturale, economica, sociale e civile del territorio anche attraverso manifestazioni, stage, mostre, seminari, corsi, convegni, fiere. La scadenza per le domande è il 31 gennaio.

Saranno erogati contributi tra mille e 5 mila euro per progetto, fino a un massimo dell’80% dei costi, mentre il 20% sarà a carico del beneficiario e potrà essere garantito anche con prestazioni di carattere non economico e di volontariato. I contributi riguardano iniziative editoriali, eventi culturali, sociali, artistici e sportivi organizzati nei Comuni del Parco e attività volte a salvaguardia, valorizzazione e promozione dei valori ambientali, demo-etno-antropologici, archeologici, storici e culturali del territorio, educazione ambientale, promozione di buone pratiche ecologiche, manutenzione del territorio e del paesaggio, iniziative di contrasto all’abbandono delle colture agricole e promozione delle attività agro-silvo pastorali, biologiche, della pesca e altre attività tradizionali.

Martino Sanna, presidente del Parco, sottolinea «la volontà nel favorire attività di promozione e valorizzazione dei territori coinvolgendo soggetti pubblici e privati che hanno a cuore lo sviluppo delle comunità partendo da ambiente, cultura, tradizioni, agricoltura, archeologia e storia».

RIPRODUZIONE RISERVATA