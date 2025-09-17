Parcheggio invaso dalla spazzatura, l’università lo chiude di notte 

Ogni sera gli incivili arrivano a abbandono buste di spazzature e rifiuti pesanti, trasformando il parcheggio di via Trentino, lato casa dello studente e secondo ingresso Cus, in una discarica. L’università di Cagliari dice basta e decide di chiuderlo la notte e nei giorni festivi. «I rifiuti, non riconducibili ad attività universitarie, espongono l’Ateneo e i cittadini a potenziali pericoli di natura igienico-sanitari. Per rispondere a questa criticità, l’Ateneo ha avviato un intervento di rimozione dei rifiuti disponendo, al contempo, la reinstallazione del cancello all’ingresso dell’area».

Da ieri il parcheggio resterà chiuso dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 7, mentre sarà off limits h24 il sabato e la domenica, con la sola apertura del passaggio pedonale per l’accesso alla Biblioteca negli orari consentiti. «Questa misura», sottolinea il dirigente della Direzione comunicazione Roberto Alba, «si è resa necessaria per garantire sicurezza agli studenti, al personale universitario e ai fruitori dei servizi della zona. È una scelta di responsabilità per preservare il decoro e la vivibilità degli spazi comuni e mira a contrastare definitivamente il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti negli spazi universitari. L’Ateneo sta inoltre valutando l’installazione di un sistema di videosorveglianza».

