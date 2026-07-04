«Parcheggi introvabili e viabilità nel caos» 

Sosta e viabilità nel caos tra via Figari e piazza Baezza. Epicentro dei disagi il piazzale del parco Giovanni Paolo II, dove l’anarchia regna sovrana: ingorghi quotidiani e carenza di stalli, doppia fila selvaggia e vetture abbandonate sul marciapiede e nelle aiuole. A complicare le cose, i lavori nella vicina piazza Giudicessa Elena, con restringimenti di carreggiata e traffico in tilt. I residenti auspicano controlli da parte dei vigili e l’introduzione di parcheggi a tempo per agevolare la rotazione ed evitare che chi non ha un posto-auto interno si trovi in difficoltà.

L’interrogazione

«Anche la viabilità andrebbe rivista», sostengono in coro, «introducendo il senso unico ad anello nel piazzale del parco e sanzionando chi parcheggia nella strettoia tra via Figari a via San Carlo Borromeo, dove non si incrocia». Lamentele, inoltre, per la presenza di rifiuti, l’illuminazione pubblica carente e le pessime condizioni dell’asfalto, con dislivelli davanti al market. Tra le tante richieste, anche la messa in sicurezza dell’incrocio tra via Capula e via San Carlo Borromeo, già teatro di incidenti. A chiedere parcheggi riservati ai residenti è il consigliere comunale Ferdinando Secchi (Anima di Sardegna), primo firmatario di un’interrogazione ad hoc.

«Gli abitanti delle vie Medaglie d’Oro, del Nastro Azzurro, XXVIII Febbraio e piazza Baezza», scrive, «lamentano una grave e insostenibile carenza di parcheggi perché subiscono quotidianamente un assalto da parte di automobilisti non residenti, lavoratori e persone che si recano a fare acquisti in via Dante, che saturano i posti gratuiti a disposizione del quartiere. Il Comune ha già provveduto a realizzare parcheggi riservati in diverse vie non distanti (ad esempio via Machiavelli), includendo zone in cui i palazzi dispongono già di stalli privati. Appare dunque incomprensibile, e percepito come iniquo dai cittadini, il motivo per cui la zona in oggetto sia stata esclusa da simili interventi».

L’assessore

«All’interrogazione risponderò in Aula», fa sapere l’assessore alla Mobilità, Yuri Marcialis, «posso però dire che l’area di via Figari è tra quelle che gli uffici stanno monitorando. Stiamo esaminando le segnalazioni e valutando interventi migliorativi, anche per una maggiore sicurezza negli incroci. L'eventuale introduzione di parcheggi a tempo richiede invece una valutazione più complessiva. Il servizio di pubblica illuminazione, interessato da una nuova fase gestionale, sta svolgendo un monitoraggio dell'intera rete finalizzato a programmare interventi per garantire livelli conformi».

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