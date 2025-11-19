Papa Leone oggi dai vescovi ad Assisi, è il suo primo viaggio ufficiale in Italia 

Assisi. La preoccupazione per l'autonomia differenziata sul fine vita e la necessità di un dialogo improntato al rispetto tra le istituzioni. Da Assisi si leva la voce dei vescovi sui temi più caldi che interessano il Paese. Ma arriva anche l'assicurazione che sulla questione degli omosessuali, tema controverso del recente Sinodo, la Conferenza episcopale italiana andrà avanti perché «dove c'è sofferenza dobbiamo dare risposte», ha detto il presidente della Cei, Matteo Zuppi, incontrando i giornalisti ad Assisi, alla fine dell'assemblea dei vescovi.

Oggi nella città di San Francesco è atteso Papa Leone, nel suo primo viaggio in Italia. Finora Prevost si è spostato solo tra località del Lazio, Castel Gandolfo, Albano, Ostia, Mentorella. Questa è dunque la prima attesa uscita, anche se è una visita contingentata, solo poche ore tra la preghiera privata alla tomba di San Francesco, l'incontro a porte chiuse con i vescovi a Santa Maria degli Angeli, e forse un pranzo con le monache agostiniane a Montefalco.

