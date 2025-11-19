VaiOnline
Il Piano
20 novembre 2025 alle 00:37

Poetto, prove tecniche di gestione comune 

Il sogno è un consorzio unico tra Cagliari e Quartu per governare assieme i nove chilometri di litorale del Poetto. Un unico soggetto che decida regole condivise su chioschi, alberghi, viabilità, opere di riqualificazione. Nel presente, invece, il Poetto unisce le due principali città dell’area metropolitana in un’iniziativa (al via domenica) per ripulire il lungomare e l’area accanto al Parco di Molentargius. «È un vero progetto metropolitano», dice il sindaco di Cagliari Zedda. «Una collaborazione importante», sottolinea il primo cittadino di Quartu Milia, «perché per la prima volta è istituzionalizzata».

a pagina 16

