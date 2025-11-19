VaiOnline
Gli emendamenti
20 novembre 2025 alle 00:36

Manovra, oggi vertice con la premier per la quadra 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Condono ampio e riserve auree di Bankitalia, contante anche sopra i 5mila euro ma con il bollo, previdenza complementare per i nuovi nati. Fratelli d'Italia tira dritto e negli emendamenti segnalati alla manovra conferma tutti i cavalli di battaglia di questi giorni.

La Lega rilancia sulla casa e punta sulla cancellazione di una serie di misure: dagli affitti brevi alla norma sui dividendi e sul congelamento dello scalino pensionistico rinunciando, però, a tentare addirittura l'opzione dell'abbassamento dell'età pensionabile ipotizzata in un primo tempo con una copertura che triplicava il prelievo Irap su banche e assicurazioni. Da Forza Italia si attendono le proposte su casa, compensazione dei crediti, dividendi e comparto sicurezza. Mentre Noi moderati insiste sugli affitti lunghi e le detrazioni sui libri scolastici e Civici d'Italia propone il dimezzamento della tassa che i Comuni possono chiedere per la domanda di cittadinanza.

Insomma, nonostante il passaggio delle forche caudine dei segnalati le richieste di modifica all'interno della maggioranza restano tante e diversificate e toccherà al vertice di maggioranza di stasera con la premier e il ministro Giancarlo Giorgetti provare a trovare una quadra.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

Sant’Elia, i dannati dell’ecocentro «Servizio da organizzare meglio»

Troppe file, gli operatori replicano: «Per molti questa è una discarica» 
Sara Marci
la polemica

Aree militari, maggioranza in allarme

«Via le competenze regionali»: Giunta e M5S contro una proposta di legge nazionale 
Giuseppe Meloni
Nota interna del commissario Mario Palermo

Sospesi i ricoveri all’Aou di Sassari: solo interventi urgenti

Basta l’influenza anticipata per mandare in tilt il sistema 
Emanuele Floris
L’emergenza

Carlo Felice, ritardi e ingorghi

Nuraminis, un’ora per percorrere un tratto di dieci chilometri 
Ignazio Pillosu
Scontro fra Palazzi

Meloni al Colle, tregua in 20 minuti

La Cei chiede «fair play», poi FdI e Quirinale assicurano: caso chiuso 
Orrore a Nola

Uccide la sorella e la mostra alla madre

Inquadra il corpo in videochiamata mentre aspetta l’arrivo dei carabinieri 