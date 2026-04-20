Paolo Usai Satta è il nuovo presidente dell’associazione italiana gastroenterologi 

Paolo Usai Satta è il nuovo presidente nazionale dell’Associazione italiana gastroenterologi ed endoscopisti ospedalieri (Aigo). Una nomina che si inserisce in un momento di grande trasformazione per la gastroenterologia, tra innovazione tecnologica, nuove sfide organizzative e crescente attenzione alla prevenzione.

Gastroenterologo con una consolidata esperienza clinica e scientifica, Paolo Usai Satta è direttore di Gastroenterologia al Brotzu. Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università dove ha conseguito anche la specializzazione: ha maturato un percorso professionale di rilievo nel campo delle malattie dell’apparato digerente e dell’endoscopia, contribuendo allo sviluppo della disciplina sia in ambito clinico sia scientifico. Nel tracciare le linee del suo mandato, il nuovo presidente ha voluto sottolineare il valore della continuità e del lavoro costruito nel tempo. Al centro della nuova Presidenza ci sarà la formazione, in particolare quella dei giovani gastroenterologi.

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