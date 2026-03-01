Pannelli informativi per garantire la sicurezza dei cittadini 

Nuovi pannelli luminosi informativi sono stati installati nel lungomare e all’inizio del ponte di ingresso del paese, con l’obiettivo di garantire comunicazioni tempestive ad automobilisti e cittadini.

I dispositivi, posizionati a bordo strada, sono stati montati dagli operai coordinati dal Comando della Polizia locale. I tabelloni, collegati a una sim di telefonia mobile, vengono gestiti direttamente dagli agenti, che potranno utilizzarli per diffondere messaggi di pubblica utilità. Tra le informazioni trasmesse rientrano eventuali allerte meteo, avvisi legati alla viabilità, comunicazioni urgenti o indicazioni utili in caso di emergenze. Uno strumento moderno, pensato per rafforzare il filo diretto tra istituzioni e comunità, sfruttando la tecnologia per migliorare sicurezza e prevenzione. L’iniziativa rientra nel pacchetto delle offerte migliorative presentate a suo tempo dalla società Abaco, che si è aggiudicata l’appalto dei parcheggi a pagamento. Oltre ai pannelli appena installati, la società ha previsto ulteriori interventi: la realizzazione di 2 mila metri lineari all’anno di segnaletica orizzontale e l’installazione di 4 passaggi pedonali illuminati. Proprio su quest’ultimo punto sono già in corso le fasi di programmazione dei lavori.

