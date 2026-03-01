VaiOnline
Sant’Antioco.
01 marzo 2026 alle 02:38

Pannelli informativi per garantire la sicurezza dei cittadini 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuovi pannelli luminosi informativi sono stati installati nel lungomare e all’inizio del ponte di ingresso del paese, con l’obiettivo di garantire comunicazioni tempestive ad automobilisti e cittadini.

I dispositivi, posizionati a bordo strada, sono stati montati dagli operai coordinati dal Comando della Polizia locale. I tabelloni, collegati a una sim di telefonia mobile, vengono gestiti direttamente dagli agenti, che potranno utilizzarli per diffondere messaggi di pubblica utilità. Tra le informazioni trasmesse rientrano eventuali allerte meteo, avvisi legati alla viabilità, comunicazioni urgenti o indicazioni utili in caso di emergenze. Uno strumento moderno, pensato per rafforzare il filo diretto tra istituzioni e comunità, sfruttando la tecnologia per migliorare sicurezza e prevenzione. L’iniziativa rientra nel pacchetto delle offerte migliorative presentate a suo tempo dalla società Abaco, che si è aggiudicata l’appalto dei parcheggi a pagamento. Oltre ai pannelli appena installati, la società ha previsto ulteriori interventi: la realizzazione di 2 mila metri lineari all’anno di segnaletica orizzontale e l’installazione di 4 passaggi pedonali illuminati. Proprio su quest’ultimo punto sono già in corso le fasi di programmazione dei lavori.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Scacco all’Iran, ucciso Khamenei

Usa e Israele hanno scatenato l’attacco. La Brigata Sassari vola in Libano 
Il conflitto

«Nessun italiano coinvolto» Crosetto bloccato a Dubai

Colpita una base dell’esercito in Kuwait Ieri un vertice d’emergenza a Palazzo Chigi 
Il conflitto

«La logica americana è chiara ma ora il rischio è la guerra civile»

L’analista: Trump fuori controllo? No, segue l’agenda dei militari 
Celestino Tabasso
Regione

Todde-Pd, tregua per il referendum

Tensioni congelate durante le tre settimane di campagna per il 22 e 23 marzo 
Roberto Murgia
Carceri

«Non siamo la colonia del 41 bis»

In 1.500 a Cagliari, ma il centrodestra attacca: fu Conte a portare i primi boss 
Alessandra Carta
La storia

Muru Mannu, le cascate contese

Il sindaco di Gonnosfanadiga: «Sono nostre, non di Villacidro» 
Johanne Cesarano Paolo Carta
La storia

Zuncheddu: «Lo Stato mi ha tradito due volte»

Nel 2024 l’assoluzione dopo 33 anni di carcere da innocente: non ha avuto alcun risarcimento 
Massimiliano Rais
La giornata

Mattarella: diritto alla salute per tutti

Il monito del capo dello Stato: «Disparità non più accettabili tra nord e sud» 