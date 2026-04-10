«Pannelli esplicativi per una città che si fa più inclusiva» 

Si va verso un’ulteriore svolta inclusiva a Iglesias, con la presentazione avvenuta ieri pomeriggio dei pannelli realizzati con la comunicazione aumentativa alternativa (Caa) che verranno consegnate presto ad alcune attività produttive della città, nell’ambito dell’iniziativa “Iglesias, una città per tutti – Autism Friendly”.

Un progetto costruito nel tempo grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni e commercianti. «Oggi presentiamo il risultato di un cammino condiviso – ha detto l’assessora alle Politiche sociali Angela Scarpa durante la presentazione – che ha creato valore reale per tutta la comunità. Non può esserci inclusione senza partecipazione». L’assessora ha sottolineato anche l’importanza di un lavoro trasversale tra assessorati e ambiti, dalla scuola alla cultura.Proprio su questo aspetto si è soffermata l’assessora alla Cultura Carlotta Scema: «Queste progettualità non restano isolate, ma si intrecciano con altri settori. Stiamo portando la Caa anche in biblioteca e nella programmazione culturale, con l’obiettivo di rendere l’accesso alla cultura davvero universale».Fondamentale per il progetto è stato il ruolo dell’associazionismo. «Le famiglie chiedono prima di tutto accessibilità nella vita quotidiana – ha spiegato il presidente di Naba, Andrea Deiana –. Mattone dopo mattone, stiamo costruendo la casa dell’accessibilità in ogni Comune». Tra gli interventi più toccanti, quello del consigliere Marco Antonio Eltrudis: «Per me è un orgoglio vedere quanto si sta facendo per queste persone. È un percorso che emoziona e che dimostra quanto sia importante l'azione della condivisione».

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