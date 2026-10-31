Panchine, area giochi e fontanelle nel parco Jovanotti 

Il Parco Jovanotti di Sant’Elia diventerà più grande grazie a un nuovo intervento di riqualificazione da 400mila euro. Emergono i dettagli del progetto approvato dalla giunta comunale che punta a migliorare la sicurezza, la qualità ambientale e la fruibilità di uno spazio verde di oltre 10mila metri quadrati, situato tra piazza Callas, via Schiavazzi e il vecchio borgo Sant’Elia.

Il parco, inaugurato nel marzo 2021, prende il nome del cantautore Jovanotti, che nel 2008 donò alcuni alberi successivamente piantati nell'area. Il nuovo progetto nasce dalla necessità di completare e migliorare le dotazioni del parco, che presenta ancora alcune criticità. L’intervento principale riguarderà la realizzazione di una nuova recinzione perimetrale, composta da un muretto in calcestruzzo armato con soprastante inferriata metallica. Sono inoltre previsti quattro ingressi e l’installazione di venti nuove panchine, cinque cestini per i rifiuti, tre fontanelle con acqua potabile (una a servizio dell'area cani). Verranno sistemati nuovi alberi, un impianto di irrigazione e circa 250 metri quadrati di tappeto erboso, oltre a potenziare l’area giochi per bambini e il completamento dell'illuminazione attraverso la posa di dodici lampioni. (e. n.)

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