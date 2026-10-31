Palpeggiano e molestano una giovane in via Roma: due ventenni in carcere 

L’hanno sorpresa mentre camminava tranquilla: due ventenni algerini hanno palpeggiato e aggredito una giovane nella serata di ieri, in via Roma. Lei ha urlato, si è divincolata ed è scappata, attirando le attenzioni di alcune persone. Immediato l’allarme, con le chiamate al 112 e l’intervento dei carabinieri in forze: grazie alle descrizioni raccolte, i militari hanno rintracciato nel Largo i due. Sono stati bloccati e dopo il riconoscimento da parte della vittima e di altri testimoni, i giovani algerini, ospiti del Centro di accoglienza straordinaria di Monastir, sono stati accompagnati in carcere, come disposto dal pm di turno. Sono accusati di violenza sessuale.

Una vicenda che rilancia ancora una volta un problema di sicurezza nel centro storico della città, soprattutto nella zona attorno al porto. Per la vittima, una giovane cagliaritana di poco più di 20 anni, sono stati momenti di terrore: ha avuto la forza di urlare e reagire all’aggressione sessuale. Decisivo l’aiuto di alcune persone che si trovavano nella zona e soprattutto l’arrivo immediato delle pattuglie dei carabinieri della compagnia di Cagliari, con il nucleo radiomobile e delle stazioni presenti in centro. I due giovani algerini sono stati così fermati subito dopo.

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