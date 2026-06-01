Palestra: Italia, ripartiamo a testa alta 

Ripartire per riportare in alto l'Italia. La giovane Nazionale di Silvio Baldini, ct ad interim dopo le dimissioni di Gattuso, si sta preparando a Coverciano per le ultime due amichevoli della stagione, domani in casa del Lussemburgo, domenica ancora in trasferta contro la Grecia. Marco Palestra, classe 2005, uno dei talenti che più si è messo in luce nel campionato appena concluso con la maglia del Cagliari. L'esterno aveva debuttato nella gara precedente, la semifinale vinta contro l'Irlanda del Nord.

«Quell'esordio mi ha regalato una delle emozioni più belle della mia vita, resterà per sempre», ha detto l’ormai ex rossoblù. «Ma è impossibile dimenticare anche il momento difficile vissuto con la sconfitta in Bosnia, le facce distrutte di tutti. Adesso però dobbiamo ripartire e sono convinto che ci riusciremo perché siamo una delle squadre più forti e con più storia nel mondo». Fra i più corteggiati sul mercato, finito nel mirino dell'Inter il giovane esterno per adesso resta concentrato sul presente: «Sono pronto per fare il salto in un grande club, questa prima stagione da titolare mi ha dato fiducia e consapevolezza, ringrazio il Cagliari, mister Pisacane e la Nazionale, per l'anno prossimo chiedo di migliorare, crescere e lottare per obiettivi sempre più alti. Ma ora penso solo a questi due impegni con l'Italia».

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