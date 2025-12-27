VaiOnline
Largo Carlo Felice.
28 dicembre 2025 alle 00:08

Palco per Capodanno: ecco tutti i divieti 

Sono iniziate ieri mattina le operazioni per l’allestimento del palco per il 31 dicembre e il concerto di Capodanno. Sono già scattati dei divieti di sosta, dal giorno di Santo Stefano, nel largo Carlo Felice: e durante la serata del 26 sono state multate e rimosse diverse auto.

E da martedì 30 dicembre ci saranno ulteriori modifiche alla sosta e alla viabilità. Non si potrà parcheggiare dalle 18 del 30 dicembre alle 16 del primo gennaio in via Sassari (tra piazza Del Carmine e il Corso), via Mameli (tra via Sassari e il Largo), via Angioy, via Crispi, Largo, piazza Yenne, via Roma lato portici (tra il Largo e piazza Amendola), via Sardegna (tra il Largo e via Napoli), via Del Mercato Vecchio, via Sicilia (tra via Baylle e via Napoli), via Dettori, via Savoia, piazzetta Savoia, via Baylle. Divieto di transito dalle 7 del 31 dicembre alle 16 del primo gennaio in: via Sardegna (tra il Largo Carlo Felice e via Napoli), via Del Mercato Vecchio, via Sicilia (tra via Baylle e via Napoli), via Dettori, via Savoia, piazzetta Savoia, via Baylle e via Manno.

Previsti inoltre altri divieti e limitazioni nella zona, tra il 31 dicembre e il primo gennaio, fino alla fine dello spettacolo e della conclusione della pulizia delle strade, con delle modifiche anche alla viabilità. Sul sito del Comune tutte le indicazioni.

