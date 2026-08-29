Palazzari deluso, 42° nella downhill 

Non è stato il mondiale che Davide Palazzari si augurava. Sulla celebre “Black Snake”, in Val di Sole, il rider di Carbonia ha chiuso al 42° posto la prova di downhill, comprensibilmente amareggiato: «Sono deluso e dispiaciuto, non sono riuscito a dare a questo pubblico fantastico quello che avrei voluto dare. Sin dai primi training non ho sentito le giuste sensazioni», ha detto alla fine. «Ho avuto qualche problema di setup e non sono riuscito a trovare il feeling giusto. In gara non ho voluto rischiare perché premere sull'acceleratore senza le dovute certezze avrebbe significato rischiare troppo».

Per la cronaca, in una giornata in cui per l’Italia c’è stato il bronzo dello Junior Filippo Gilardino, il successo è andato ancora al canadese Jackson Goldstone. Oggi si chiude con il cross country.

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