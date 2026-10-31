SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Barumini
01 novembre 2026 alle 00:29

Paese in festa per la nuova centenaria 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Barumini ha festeggiato ieri la sua nuova centenaria, Elena Melis, da tutti conosciuta come Tzia Linuccia. La Marmilla si conferma sempre più terra di longevità.

Casalinga, rimasta vedova, è madre di tre figli che ieri erano accanto a lei per festeggiare il traguardo dei cent’anni. Ha sette nipoti e una pronipote. In casa si muove in autonomia e ha una memoria di ferro.

Ieri è andato a trovarla il sindaco Emanuele Lilliu, assieme alla vicesindaca Elisabetta Sergi e all'assessore Antonio Sergi, alla marescialla della stazione dei carabinieri locale, Sara Pisci, e al parroco don Ignazio Serra. Da parte delle autorità cittadine, per lei fiori e una targa commemorativa, assieme ai calorosi auguri in nome della comunità. «Siamo felici di festeggiare Tzia Linuccia», ha detto il sindaco Lilliu, «ha una mente lucida ed è difficile trovare, oggi, una centenaria in grado di ragionare e discutere con tanta chiarezza e disinvoltura».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

L’ex Maldini vuole lasciare il segno

l Gaggini, Spignesi
La storia

Dall’Australia ad Aritzo «Ma la Regione ci esclude dagli aiuti»

«Contributo negato, ho più di 40 anni» Appello alla Todde: cambi i criteri 
Giorgio Ignazio Onano
la polemica

Trasporti, continuità nella tempesta

Aeroitalia medita l’addio, Cappellacci la sfida: «Diteci dei pagamenti a Sogaer» 
Roberto Murgia
Il ricordo

Tiziano ora dorme cullato dai genitori

La tomba rosa in cimitero a Samassi: «Il dolore ha portato via mamma e papà» 
Piera Serusi
scontri di piazza

Istigazione alle violenze, anche due giovani sardi nelle perquisizioni Digos

Un 19enne di Pula e un 25enne di Serramanna finiscono nei guai, recuperata una pistola finta 
Francesco Pinna
Il personaggio

Dario Prefumo,  una vita dalla parte  della consolle

Il dj si guarda indietro a 46 anni dal debutto «La notte? Oggi la si vive in modo diverso» 
Nicola Montisci
Editoria

«Il referendum? Un’occasione persa»

Esce domani il nuovo libro di Bruno Vespa: un’anticipazione dell’intervista alla premier 
conti pubblici

Nella manovra 5000 prof in meno Lite tra i due poli

L’ira di opposizioni e sindacati  Salvini: fatto miracoli sulla scuola 
Venezia.

Soldato sardo ucciso da un ramo, otto indagati

L’inchiesta è per omicidio colposo: l’alberò crollo durante un nubifragio 