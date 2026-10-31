Paese in festa per la nuova centenaria 

Barumini ha festeggiato ieri la sua nuova centenaria, Elena Melis, da tutti conosciuta come Tzia Linuccia. La Marmilla si conferma sempre più terra di longevità.

Casalinga, rimasta vedova, è madre di tre figli che ieri erano accanto a lei per festeggiare il traguardo dei cent’anni. Ha sette nipoti e una pronipote. In casa si muove in autonomia e ha una memoria di ferro.

Ieri è andato a trovarla il sindaco Emanuele Lilliu, assieme alla vicesindaca Elisabetta Sergi e all'assessore Antonio Sergi, alla marescialla della stazione dei carabinieri locale, Sara Pisci, e al parroco don Ignazio Serra. Da parte delle autorità cittadine, per lei fiori e una targa commemorativa, assieme ai calorosi auguri in nome della comunità. «Siamo felici di festeggiare Tzia Linuccia», ha detto il sindaco Lilliu, «ha una mente lucida ed è difficile trovare, oggi, una centenaria in grado di ragionare e discutere con tanta chiarezza e disinvoltura».

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