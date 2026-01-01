VaiOnline
Quirinale
02 gennaio 2026 alle 00:35

Pace e Repubblica: Mattarella parla a 11 milioni di italiani 

Il messaggio di fine anno in tv Ai giovani dice: «Siate esigenti» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È «ripugnante il rifiuto di chi nega la pace perché si sente più forte», ha detto Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno. E nei suoi quindici minuti di messaggio agli italiani, seguito davanti alla tv e sul web da quasi 11 milioni di italiani (in aumento rispetto all'anno precedente, quando furono circa 10 milioni 725 mila), il capo dello Stato ha alimentato il Capodanno con una ragionata dose di spunti di riflessione. Welfare, sanità, salari, nuove povertà, emergenze abitative, evasione fiscale. E soprattutto: gli ottant’anni della Repubblica, che cadono proprio in questo 2026, la storia del Paese, la crescita dell’identità nazionale, e infine, ai giovani: «Qualcuno - che vi giudica senza conoscervi davvero - vi descrive come diffidenti, distaccati, arrabbiati: non rassegnatevi. Siate esigenti, coraggiosi. Scegliete il vostro futuro. Sentitevi responsabili come la generazione che, ottanta anni fa, costruì l’Italia moderna».

E il coro di commenti positivi è arrivato puntale. La premier Giorgia Meloni – che ha chiamato Mattarella per ringraziarlo – ha assicurato che il 2 giugno «l’Italia si presenta» all’anniversario della Repubblica «forte dell’autorevolezza, della credibilità e del rispetto che le vengono riconosciuti a livello globale».

Le opposizioni hanno sottolineato i passaggi più interpretabili come avvisi al governo, come «il riferimento all’importanza di preservare le conquiste sociali del servizio sanitario universalistico e del sistema previdenziale esteso a tutti», ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, «il diritto alla casa e a retribuzioni eque». Anche il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ha evidenziato come Mattarella abbia parlato di «pace, lavoro giustamente retribuito, giustizia sociale e difesa di sanità pubblica, welfare e ambiente» proprio mentre «scelte sbagliate rischiano di ipotecare il futuro di quei valori, di quei diritti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Luci alla Domus per Cagliari-Milan

l Gaggini, Pilia
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
capodanno tragico

La strage dei giovanissimi Sei italiani ancora dispersi

Rogo dalle candele pirotecniche sulle bottiglie di champagne Almeno 47 vittime, molte intrappolate nell’uscita angusta 
Capodanno

Cagliari, una festa per 20mila persone

Folla nelle strade, alla Fiera e al Bastione Ristoranti e locali del centro presi d’assalto 
Mauro Madeddu
la Crisi

Dal diesel al tabacco, la stangata sui sardi arriva col nuovo anno

Il 2026 si apre con una raffica di rincari È allarme per i consumi delle famiglie 
Luca Mascia
Sanità

Asl, sì alle nomine ma con tre “buchi”

Intesa in extremis Todde-Pd: restano scoperte le Aziende di Cagliari, Sassari e Olbia 
Roberto Murgia
Cronaca

Nella bottiglia sigillata c’è acqua contaminata, donna finisce in ospedale

Panico e mistero a Carbonia, indagini dei carabinieri in corso 
Fabio Murru Stefania Piredda
Strade di sangue

Il viaggio per il concerto finisce contro un albero Illorai, un anno di lutti

La vittima è un operaio, Marco Boninu Un cinghiale gli ha tagliato la strada 
Mariangela Pala
La tragedia.

«Nuova morte sul lavoro, inaccettabile»

Emanu ele Floris
Capodanno

L’Isola festeggia i primi nati del 2026

Lieti eventi a Monserrato, Oristano (doppio parto), Nuoro, San Gavino e Olbia 
Tradizioni.

Gli irriducibili del tuffo in mare

Angelo Cucca Mariangela Pala