VaiOnline
Il caso.
12 aprile 2026 alle 00:23

«Pac, ancora troppe incertezze» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«A poco più di un mese dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande Pac, prevista per il 15 maggio, perché l’assessore all’Agricoltura, Francesco Agus, non ha sentito la necessità di un confronto con le organizzazioni di categoria agricola su un tema così emergenziale come quello delle Pratiche locali tradizionali (Plt)? Perché su una questione così cruciale che coinvolge da anni migliaia di imprese zootecniche, su oltre 600mila ettari di superficie agricola nelle aree più interne della Sardegna, ancora le attività di individuazione non si sono concluse? E soprattutto ci farebbe piacere capire, dopo aver appreso che si sarebbe trovata una soluzione, come si intende davvero risolvere la situazione, posto che si considerava già definita dalla fine dell’anno passato». Lo ha chiesto il presidente di Confagricoltura Sardegna, Stefano Taras, nel commentare la posizione della Regione emersa a margine della riunione convocata nei giorni scorsi a Cagliari tra le strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura, dell’agenzia regionale Argea, e i vertici nazionali di Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, questa vale tanto

Battuta la Cremonese nello “spareggio”, decide Esposito 
l Nello sport
Il conflitto

La pace incagliata fra le mine di Hormuz

L’Iran “non sa” dove siano tutti gli ordigni Trump: «Bonificheremo noi lo Stretto» 
Il conflitto

Caro carburanti: costa 150 milioni ogni settimana

A guadagnarci Stato e petroliferi, nell’Isola minimo calo dei prezzi 
Riccardo Spignesi
La richiesta

«Nell’Isola a rischio oltre seimila lavoratori delle imprese balneari»

L’allarme lanciato da Confindustria Pesa l’incertezza sulle concessioni 
Longevità

La sfida di un’Isola sempre più anziana

Allenamento cognitivo e fisico per invecchiare restando attivi e in compagnia 
Umberto Zedda
L’analisi

Matrimoni più fragili: «Immaturità affettiva» per sette “sì” su dieci

Nel bilancio del Tribunale ecclesiastico l’impatto dei social e delle dipendenze 
Alessandra Ragas