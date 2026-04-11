«Pac, ancora troppe incertezze» 

«A poco più di un mese dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande Pac, prevista per il 15 maggio, perché l’assessore all’Agricoltura, Francesco Agus, non ha sentito la necessità di un confronto con le organizzazioni di categoria agricola su un tema così emergenziale come quello delle Pratiche locali tradizionali (Plt)? Perché su una questione così cruciale che coinvolge da anni migliaia di imprese zootecniche, su oltre 600mila ettari di superficie agricola nelle aree più interne della Sardegna, ancora le attività di individuazione non si sono concluse? E soprattutto ci farebbe piacere capire, dopo aver appreso che si sarebbe trovata una soluzione, come si intende davvero risolvere la situazione, posto che si considerava già definita dalla fine dell’anno passato». Lo ha chiesto il presidente di Confagricoltura Sardegna, Stefano Taras, nel commentare la posizione della Regione emersa a margine della riunione convocata nei giorni scorsi a Cagliari tra le strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura, dell’agenzia regionale Argea, e i vertici nazionali di Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura).

RIPRODUZIONE RISERVATA