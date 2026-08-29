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Giochi del Mediterraneo.
30 agosto 2026 alle 00:22

Oyebode, seconda medaglia in doppio misto 

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Due medaglie ne giro di 24 ore per Johnny Oyebode ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Dopo aver trascinato la squadra azzurra all’oro, il pongista asseminese del TT Sassari in coppia con gaia Monfardini ha conquistato il bronzo nel doppio misto. Nella “finalina”, la coppia azzurra ha battuto per 3-0 (11-7, 11-9, 11-5) quella francese formata da De Nodrest e Lutz. Peccato per la sconfitta patita in semifinale per 3-2 (10-12, 11-8, 11-6, 7-11, 11-7) con i turchi Yigenler-Hara, poi vincitori dell’oro sugli egiziani.

Ieri medaglie azzurre (132 il totale sinora) da judo e triathlon. Spicca quella di Bianca Seregni, dominatrice della prova individuale femminile. Sul traguardo del lungomare di Taranto, la triatleta milanese, spesso protagonista nelle gare internazionali in Sardegna, ha preceduto di 23” la slovena Tjasa Vrtacic e di 25” l'altra azzurra Paola Sacchi. Tra gli uomini, secondo Euan De Nigro.

Gli altri sardi

Soltanto una prova ieri per gli iQFoil, la tavola olimpica che vede impegnato il velista cagliaritano Freddy Pilloni. Ieri il ventenne dello YC Costa Smeralda ha chiuso terzo nella manche vinta dall’altro azzurro Leonardo Tomasini, che adesso lo segue in classifica,. Oggi sono previste tre prove e torneranno in acqua gli Ilca7 con l’olbiese Cesare Barabino.

Oggi comincia anche il programma di atletica, ma Dalia Kaddari sarà in pista soltanto domani con la 4x100, mentre Filippo Tortu nei 200 correrà mercoledì. Sempre domani, salirà in pedana Sergio Massidda nei 65 kg della pesistica. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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