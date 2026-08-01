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Fonni.
02 agosto 2026 alle 00:49

Otto fantini in gara per il quarantesimo Palio dei Comuni 

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Sarà una finale a otto quella del 40^ Palio di Fonni, in programma stasera al galoppatoio San Cristoforo, con l’attesa che cresce fra gli appassionati del mondo equestre. Nella mattinata di ieri, l’estrazione delle due batterie di gara per l’evento promosso dall’Associazione ippica e sostenuto da vari enti, tra cui Comune, Regione e Bim Taloro.

Dodici i fantini in gara. Nella prima batteria si sfideranno Graziano Sanna per Porto Torres, in sella a Fuidi, Daniele Sanna (Sindia) con Si You Soon, Pasquale Salis (Bosa) col cavallo Golden Age, Giovanni Sotgia (Dorgali) con Baie Rose, Stefano Saiu per il comune laziale di Anguillara Sabazia (in sella a Plutonio da Clodia) e Giovanni Mulas per Osini, in corsa su Dinamica.

Nella seconda batteria spiccano vari campioni e i padroni di casa: Riccardo Maloccu (vincitore lo scorso anno per Fonni) stavolta tra le fila di Escolca in sella a Fidora, Gianluca Fais (Alghero - Carakas Girl) e il portabandiera Andrea Cianciotto su Eroe da Bonorva, Giuseppe Piccinnu (Orune su Dokovic), Andrea Fele (Ittireddu su Fenomena) e Silvano Mulas (Oschiri con Drakaris). Prevista l’installazione di apposite tribune per i disabili grazie alla collaborazione tra Asd ippica e associazine Amica.

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