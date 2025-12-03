Ora Israele e Libano si parlano 

Tel Aviv. Sono stati i primi colloqui diretti tra Israele e Libano da 40 anni. Sebbene sul Paese dei Cedri incomba la minaccia di un nuovo intervento delle forze israeliane se l’esercito di Beirut non disarmerà Hezbollah entro la fine dell’anno, l’incontro avvenuto nella base dell’Unifil di Naqura è stato definito «un passo importante» dagli Usa, che premono perché il cessate il fuoco raggiunto un anno fa non ceda all’escalation delle ultime settimane.

«Si tratta di un primo tentativo di gettare le basi per una relazione e una cooperazione economica» tra i due Paesi, ha dichiarato Benyamin Netanyahu annunciando l’invio di un rappresentante israeliano «a un incontro con funzionari governativi ed economici in Libano». Il premier sembra così voler andare incontro alle aspettative di Donald Trump, che dovrebbe vedere nelle prossime settimane e dal quale si aspetta - secondo Axios - un sostegno maggiore alla richiesta di grazia formalizzata domenica per mettere fine ai suoi guai giudiziari. Israele e Libano non hanno relazioni diplomatiche e finora gli incontri per il monitoraggio del cessate il fuoco si erano tenuti a livello di delegazioni militari, evitando contatti diretti. Ma per ora non si tratta di «negoziati di pace», ha messo in chiaro il premier libanese Nawaf Salam, dicendosi aperto alla possibilità che Usa, Francia e Onu «verifichino» il disarmo di Hezbollah e insistendo sul fatto che l’Idf debba prima ritirarsi dal sud del Paese.

Israele ha intanto ricevuto da Gaza il corpo di un altro ostaggio, recuperato dalla Jihad islamica palestinese e Hamas nella zona di Beit Lahia, nel nord della Striscia, dove si scavava da giorni. Se l’identificazione lo confermerà, sarà il penultimo ostaggio a tornare in Israele dal 7 ottobre 2023, un passo cruciale per proseguire nella fase successiva del piano Trump. A Rafah tuttavia continuano gli scontri: l’Idf ha «eliminato due terroristi» che tentavano la fuga dai tunnel dove a decine sono ancora bloccati, un terzo è fuggito dopo aver piazzato un ordigno su un veicolo militare ferendo quattro soldati, uno in modo grave. «Non faremo passare l'accaduto sotto silenzio», ha avvertito un funzionario a Channel 12.

