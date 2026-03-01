Ora il Cus Cagliari spera 

Cus Cagliari 3

Savigliano 0

Cus Cagliari : Singh (L), Zanettin, Menicali 5, Biasotto 16, Muccione, Luisetto 9, Bssso (L), Gozzo 13, Truocchio 16, Folguera. N.e. Agapitos, Galiazzo. All. Simeon.

Savigliano : Ballan 3, Schiro 16, Sacripanti 9, Carlevaris, Rainero 2, Galaverna (L), Rabbia (L), Rossato 8, Girotto, Bonola 2, Pistolesi 1. N.e. Quaranta, Guiotto, Bacco. All. Berra

Parziali : 25-23, 25-16, 25-20

Al Pala Pirastu non si passa. È qui che il Cus Cagliari, in questa stagione ha costruito le sue fortune. Nella penultima giornata della serie A3 di volley, battendo 3-0 il Savigliano ha raggiunto la salvezza matematica, ora deve attendere 24 ore per conoscere l’esito del secondo obiettivo, i playoff (ora è sesto).

Non è stata la partita straripante a cui in casa si era abituati, è stata invece una partita condotta con la massima attenzione, intelligente, essenziale e senza cali di concentrazione. Anche se al penultimo posto il Savigliano è formazione abituata a giocare sino all’ultimo punto. E il coach Simeon, un ex, questo lo sapeva. E il primo set è stata la riprova, con le due squadre incollate: sul 23-23 l’attacco di Luisetto e un’infrazione sotto rete dei piemontesi hanno spezzato l’equilibrio. Nel secondo set il break di Biasotto e il muro di Luisetto hanno spianato la strada (12-8), la timida reazione del Savigliano è stata subito fermata. Piccolo brivido nel terzo, con il Cus sotto 9-12, poco male, menti e braccia sono solide, un parziale di 8-1 spiana la strada al successo anche se Savigliano non si arrende. Oggi si gioca Mantova-Sarlux Sarroch.

