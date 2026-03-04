Ora è ufficiale: il Challenger 175 a Monte Urpinu 

Gli occhi del mondo del tennis sono puntati su Indian Wells, dove ieri è iniziato il primo “Masters 1000” della stagione, ma per gli appassionati sardi è iniziato un altro conto alla rovescia. Dal 28 aprile al 3 maggio il Tennis Club Cagliari di Monte Urpinu tornerà dopo due anni a ospitare il Challenger 175 Sardegna Open. Prima di quella al trono lasciato vacante nel 2024 dall’argentino Mariano Navone, c’è però un’altra corsa da vincere ed è quella del restyling del prestigioso circolo cagliaritano che ha meno di due mesi per farsi trovare pronto. Il campo centrale è stato sollevato (migliorando la visuale dalle piccole gradinate e le immagini televisiva, ma sono in corso i lavori per realizzare alte strutture, tra le quali il nuovo parcheggio sotterraneo. Tra pochi giorni aprirà la biglietteria, poi si cominceranno a conoscere i nomi dei protagonisti che verranno nell’Isola per prepararsi (sulla stessa superficie, preparata nello stesso modo, con le stesse palline e lo stesso clima) agli Internazionali Bnl d’Italia del Foro Italico.

Attesa per i nomi

Sui nomi non si sa molto, se non che il torneo non è aperto ai top 20 della classifica Atp. Al momento, per esempio, non potrebbero partecipare Jannik Sinner, Lorenzo Musetti (finalista nel 2024) o Flavio Cobolli, ma potrebbero esserci Luciano Darderi (già presente nel 2024) o magari Matteo Berrettini e quel Lorenzo Sonego che a Cagliari si è già imposto, seppure nell’Atp 250 del 2021. Di sicuro il livello sarà ottimo come lo fu quello del 2024, con Francis Tiafoe (oggi 22 Atp), tra gli altri. Nell'edizione 2023, invece, vinta da Ugo Humbert, partecipò anche l’altro americano Ben Shelton, oggi n. 8 del mondo. Cagliari sarà sede del torneo per altri due anni.

A Indian Wells

Intanto, come detto, è iniziato il “1000” californiano che vede in campo sia Carlos Alcaraz che Jannik Sinner. L’azzurro debutterà al secondo turno conto uno tra il ceco Dalibor Svrcina e l’australiano James Duckworth.

Ieri i primi italiani a giocare sono stati Mattia Bellucci (contro il canadese Gabriel Diallo, 34 Atp) e Matteo Berrettini (col francese Adrian Mannarino).

