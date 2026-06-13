Oppus cambia, Scotto alle Politiche sociali e Lallai all’Innovazione 

La nuova giunta di Mandas è quasi realtà. Il sindaco Umberto Oppus sta definendo le cariche e deleghe da assegnare. «C’è stato il passaggio di consegne nelle Politiche Sociali e sanitarie tra Giulia Argiolas e Tiziana Scotto. Ho confermato a Nando Orrù le deleghe relative all’Agricoltura e quelle per la Viabilità a Walter Uccheddu», dichiara il primo cittadino. Nuovo incarico anche per Francesco Lallai, nuovo capogruppo con delega all’Innovazione tecnologica. L’elezione di Oppus era certa domenica scorsa, quando alle 20.15 era stato raggiunto il quorum del 40%. «Prima di me solo Pasolini e Calaresu erano riusciti a essere eletti per quattro volte. Un privilegio che sarà ripagato con il massimo impegno» prosegue Oppus.

Sindaco e consiglieri sono già al lavoro su diversi progetti: la Consulta comunale dell’Agricoltura e l’ampliamento della Cittadella dello sport. Ma anche quelli sulla viabilità rurale e la strada tra Mandas e Gergei. Anche il cantiere della centrale a idrogeno procede spedito. «Vedere il paese diventare uno dei punti nella produzione e distribuzione dell'idrogeno per treni e autobus a livello europeo è un grande motivo di orgoglio. Il lavoro che ripaga sacrifici, riunioni, incontri e tanti sforzi», chiude Oppus.

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