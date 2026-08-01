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Quartucciu.
02 agosto 2026 alle 00:51

Opere pubbliche, più di un milione per i nuovi interventi 

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Riqualificazioni e nuovi interventi. L’amministrazione comunale di Quartucciu è pronta a passare dalle parole ai fatti su alcuni dei punti programmatici che si era prefissata a inizio mandato. Ora lo può fare grazie a nuovi finanziamenti: regionali, comunali e Pnrr.

Soldi che hanno permesso di approvare, durante l'ultimo Consiglio comunale, un’importante variazione di bilancio e l’aggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup) con nove nuovi interventi che verranno integrati nel Piano triennale delle opere pubbliche 2026–2028. La variazione, da poco più di 1,2 milioni di euro, prevede alcune novità, tra le quali spiccano la realizzazione con fondi comunali della viabilità della terza traversa di via Don Minzoni (250.000 euro), la riqualificazione dell’immobile comunale di via Don Minzoni che diventerà una struttura per anziani (150.000 euro), la riconversione della scuola dell’infanzia di via Verdi in asilo nido comunale, di cui finora Quartucciu è privo (20.000 euro) e la creazione di un campo da basket all’aperto nella piazza di via Tortolì (150.000 euro). Altri interventi includono la riqualificazione e messa in sicurezza di strade e marciapiedi, un “bypass” fognario tra via don Puglisi e via Arborea e la costruzione di ulteriori loculi cimiteriali. I fondi regionali (che aggiornano il Piano delle opere pubbliche) serviranno invece, tra gli altri, per la messa in sicurezza dell’ex discarica Musungilis, la copertura del Teatro Olata e la valorizzazione della Tomba dei Giganti. Col Pnrr si finanzieranno infine gli adeguamenti antincendio delle scuole di via Guspini e via Monte Spada.

«Sono interventi importantissimi», dice l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda, «alcuni molto richiesti dai cittadini come l’asilo e la struttura per anziani. La terza traversa di via don Minzioni risolverà criticità come allagamenti, sicurezza e congestione, creando alternative di traffico». Per l’assessore al Bilancio Carlo Secci, «questa variazione è l’attuazione del programma del sindaco Pietro Pisu. I fondi sono stati indirizzati a progetti per infanzia, anziani, mobilità pedonale e infrastrutture fognarie. In questo modo allineiamo gli investimenti con le priorità della comunità».

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