Operato nella notte dopo il grave incidente 

È stato operato dai neurochirurghi dell’ospedale Brotzu di Cagliari

Marco Melis, il 41enne operaio specializzato originario di Goni da anni residente a Senorbì. Gli specialisti hanno cercato di ridurre l’ematoma cerebrale provocato dal violento impatto dopo l’incidente stradale avvenuto sabato attorno alle 22 nella Provinciale tra Senorbì e Arixi. Le sue condizioni di salute restano gravi, Melis è ricoverato in coma.

Melis, stando ai rilievi dei carabinieri della stazione di Senorbì e della Compagnia di Dolianova intervenuti sul posto, ha perso il

controllo della sua Audi, che è finita fuori strada: l’uomo è

stato sbalzato fuori dall’abitacolo quando l’auto è finita dentro la cunetta.

Immediati i soccorsi allertati dagli automobilisti di passaggio. Un’ambulanza del 118 ha accompagnato Marco Melis all’ospedale Brotzu dove è ricoverato in prognosi riservata.

