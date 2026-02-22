VaiOnline
Senorbì.
23 febbraio 2026 alle 00:34

Operato nella notte dopo il grave incidente 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È stato operato dai neurochirurghi dell’ospedale Brotzu di Cagliari

Marco Melis, il 41enne operaio specializzato originario di Goni da anni residente a Senorbì. Gli specialisti hanno cercato di ridurre l’ematoma cerebrale provocato dal violento impatto dopo l’incidente stradale avvenuto sabato attorno alle 22 nella Provinciale tra Senorbì e Arixi. Le sue condizioni di salute restano gravi, Melis è ricoverato in coma.

Melis, stando ai rilievi dei carabinieri della stazione di Senorbì e della Compagnia di Dolianova intervenuti sul posto, ha perso il

controllo della sua Audi, che è finita fuori strada: l’uomo è

stato sbalzato fuori dall’abitacolo quando l’auto è finita dentro la cunetta.

Immediati i soccorsi allertati dagli automobilisti di passaggio. Un’ambulanza del 118 ha accompagnato Marco Melis all’ospedale Brotzu dove è ricoverato in prognosi riservata.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La fuga dei giovani sardi: «Qui poche opportunità»

Cresce il numero dei laureati, ma a tre anni dal titolo il 16 per cento trova occupazione al Nord o all’estero  
Cristina Cossu
Regione

Sanità, un anno di tormenti Caos tra bocciature e ricorsi

Dalla riforma al no della Corte Costituzionale 
La storia.

Zigheddu, 88 anni in marcia da Cagliari ad Aritzo

Giorgio Ignazio Onano
Campo largo

I sindaci svegliano il centrosinistra

Salis: proposte, non slogan. Manfredi: la sicurezza è un tema nostro 
Napoli

Accelera l’inchiesta sul trapianto fatale

Attesa per l’autopsia e le analisi sul cuore, imminente l’iscrizione di nuovi indagati 
La crisi

Stop Ue a Trump: «I patti si rispettano»

L’Eurocamera pronta a congelare l’accordo, occhi puntati sui Popolari 