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23 aprile 2026 alle 00:40

Oncologia integrata, l’Aou è medaglia d’argento in Europa 

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Un’eccellenza tra cento istituti oncologici europei di riferimento nel panorama dell’oncologia integrata. Uno tra i pochi centri in Italia ad aver ottenuto un riconoscimento tanto prestigioso. Così l’Azienda ospedaliera universitaria conquista la medaglia d’argento nel programma Interact Europe 100 – un’iniziativa europea mirata alla formazione di team oncologici multidisciplinari. «Il percorso formativo – spiegano dall’Aou –, orientato alla creazione di standard condivisi per la gestione del paziente oncologico, ha unito competenze diagnostiche, interventistiche, chirurgiche e psicosociali, coinvolgendo tre strutture dell’Aou di Cagliari», Oncologia medica, Radiologia e Chirurgia colon-proctologica.

Quattro i dirigenti medici che hanno ottenuto la certificazione: Giuseppe Ledda e Giulio Micheletti, medici specialisti di Radiologia, e Simona Deidda e Valerio Argiolas, specialisti di Chirurgia colon-proctologica.

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