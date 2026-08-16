Omodeo, energia e sanità: fronte comune di due Unioni 

Contratto di lago e rafforzamento della sanità territoriale sono i temi su cui le Unioni di Guilcier e Barigadu si sono confrontate nei giorni scorsi. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione e individuare strategie comuni per lo sviluppo delle aree interne.

Sul fronte del Contratto di lago è emersa la necessità di costruire un percorso condiviso. «L’Omodeo rappresenta una risorsa strategica e un progetto condiviso può diventare uno strumento concreto per intercettare nuove opportunità di finanziamento e generare sviluppo e occupazione», sottolinea il presidente del Guilcier Salvatore Pes che con il collega del Barigadu, Gianpaolo Loi, e il sindaco di Ula Tirso, Antonello Loi, sono stati scelti come rappresentanti del Gruppo di coordinamento del Contratto di lago.

Altro tema è la costituzione della Comunità energetica rinnovabile per i 18 comuni. «L’argomento – spiega Pes - verrà approfondito nei prossimi mesi con il coinvolgimento di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali». Sotto i riflettori poi la sanità territoriale: le due Unioni hanno condiviso la necessità di gestire direttamente il processo di trasformazione che porterà alla realizzazione della “Casa di comunità e dell’Ospedale di comunità”. Salvatore Pes spiega: «Sono in corso interlocuzioni con la direttrice dell’Asl 5 la quale ha dato ampie garanzie sul futuro del presidio sanitario - conlude Pes – Vogliamo essere fiduciosi». ( a. o. )

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