Omicidio Widdecombe, fermato un 28enne 

Londra. La polizia del Devon e della Cornovaglia sabato ha arrestato un 28enne accusandolo dell’uccisione di Ann Widdecombe, 78enne ex deputata, pasionaria della destra già paladina della Brexit. Sul movente però gli investigatori si dicono «aperti a tutte le ipotesi»: non ci sono elementi che indichino una motivazione politica e la polizia non cerca altri sospetti. Widdecombe è stata aggredita nella sua casa nel Devon intorno alle 12,30 di mercoledì, il corpo è stato trovato quasi 24 ore dopo. In mattinata aveva rilasciato un’intervista in cui aveva difeso con passione Nigel Farage, il leader di “Reform” oggi al centro di una tempesta politica, dopo i sospetti su operazioni di finanziamento che lo hanno spinto a dimettersi per ricandidarsi (e sostanzialmente farsi rilegittimare) nello stesso collegio alle suppletive fissate per agosto. Il sospetto, bianco e britannico, è stato fermato a Rotherham, nel South Yorkshire, a circa 270 miglia dalla casa di Widdecombe. Divisiva e radicale su alcuni dossier cari alla destra, ma capace di garbo e tatto nei rapporti e nei dibattiti con gli avversari, Widdecombe era stata deputata Tory dal 1987 al 2010 ed ebbe incarichi di governo negli anni ’90. Convertita in scrittrice e personaggio tv, tornò come eurodeputata del Brexit Party per poi unirsi a Reform.

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