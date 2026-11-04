«Olbia è una città sicura, non abbiamo la malavita» 

Nella giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha conferito un encomio ai carabinieri del reparto di Olbia «per la brillante operazione condotta in data 28 ottobre 2026 che ha portato all'arresto del presunto responsabile del gravissimo fatto di cronaca verificatosi il giorno precedente», in Corso Umberto, dove un uomo, Pietro Sciusco, è stato accoltellato a morte. Nizzi ha espresso profondo riconoscimento “per la tempestività e l'efficacia dell'azione scelta che confermano l'alto senso dello Stato, la dedizione al servizio pubblico e la costante presenza dell'Arma a tutela della sicurezza dei cittadini”. A ricevere la pergamena, ieri mattina, il comandante del reparto territoriale di Olbia, Nicola Pilia, che ha detto: «Per noi è un orgoglio poter ricevere questa attestazione di stima, saremo sempre a disposizione dei cittadini di Olbia e della Gallura». In questa occasione, il sindaco ha ribadito che «la città e la sua società sono sicure: questi episodi dipendono da questioni molto circoscritte ma non abbiamo associazioni malavitose che ci portano ad avere paura che la città possa finire nelle mani di chi mette in atto comportamenti illegali che possono mettere a rischio la nostra sicurezza». (t. c.)

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