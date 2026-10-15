Oktoberfest e musica nel weekend in città 

Oggi il Dopolavoro Croccante fa tappa al Good: house, revival e italiana con i dj Catena, Mass, Sheldon e le percussioni di Pablo. Inaugura il Patron con la serata latina selezionata dai dj Casu, Bacchi e Cozzolino. Al Colonial soulful e jazz in vinile con il dj Zimbra. Aperitivo lungo al bar della Manifattura: dalle 19 drink e musica. Al Bacan si canta a cena con lo show musicale di Rovelli e poi djset afrohouse di Smomo. Al Room La Casita del Perreo, serata latina e reggaeton con i dj dj Roli, Manolo, Fueghito e Serra. Appuntamento con i dischi house di Alex Contu al Flower.

Domani Oktoberfest all’Opera Music Forum in Fiera: musica live e djset dalle 19 in poi. Marco Tocco e la sua funky house è all’Evoque. Al Bacan, dal tramonto, selezioni house e deep. Inaugura il Patron: musica dance, house e latina con i dj Bacchi, Casu e Cozzolino. All’Illusion c’è il Superclub: si balla dance e latina dei dj Leoni, Nait e Farigu. Sala elettronica con Frino, Ena e Spece Funk. Al Tulum house/elettronica con i dj Laddo e Venc, mentre al JKO inaugurazione con Miles e FarD (latino). Inaugura il Tribune Bistrot, musica nu disco e house con dj Claudio Testa. Al Flower park dance con il dj Simonluca. Sul fronte Poetto, Underground beat all’Albachiara con ospiti Rhoowav e Art Dealer, insieme ai dj MaxiM, Paul Cart e Nineteen90 (house).

Domenica doppio appuntamento in zona Calamosca. Alla Pailotte ultima di stagione con la musica house di Laddo, JFK, Meloni, Merella, Twolee, pr di Escape e Club-Us. Alle Terrazze re-closing party: live music da pranzo, poi in consolle si alternano Iannam e Pinelli (dance/house). Le pr sono di Euphoria. Al Bacan organic e melodic house con il dj Giacomo Busonera.

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