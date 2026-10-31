Ognissanti tra spettacoli e festa horror  

A Quartucciu Halloween è l’occasione per fare comunità. Il 31 ottobre due iniziative in particolare hanno coinvolto grandi e piccini con l’obiettivo di rafforzare i legami tra i residenti.

In via Piria la Misericordia ha aperto le porte alle famiglie per il musical “Beetlejuice”, offerto gratuitamente dalla Street School, e l’allestimento delle “Stanze della Paura”, con offerte libere destinate a sostenere i servizi di emergenza e assistenza. «Vogliamo farci conoscere non solo per i trasporti, le assistenze e l’emporio solidale, ma anche per la voglia di regalare momenti di gioia e spensieratezza. Chi viene a trovarci va via sorpreso e felice», racconta Francesca Musio, responsabile dell’associazione.

Anche in via Nazionale i residenti hanno voluto arredare la via a tema horror. Maria Alexandra Tronci, promotrice dell’iniziativa, spiega: «Ogni anno ci impegniamo perché le persone possano trovare un posto magico in cui sognare». (m.c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

