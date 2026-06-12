Oggi la processione per Santa Barbara 

Oggi sarà una delle giornate clou della sagra di Santa Barbara a Burcei, tanto che l’evento sarà trasmesso in diretta da Videolina a partire dalle 17 (conduzione di Massimiliano Rais e Alberto Masu) quando inizierà la Vestizione della santa.

A seguire ci sarà la processione col simulacro della santa accompagnato dai suonatori di Burcei, dall’Orchestra popolare sarda e dai gruppi folk di Burcei, Cagliari, Maracalagonis, Ittireddu e le rappresentanze di Bono, Oliena, Oristano, Tertenia, Iglesias, Settimo San Pietro e dai cavalieri. Seguirà la messa. Alle 20,30 la cena offerta dal Comitato in collaborazione con “Is Pastoris de Brucei” e Isa Lobina. Seguirà dalle 21,30 una serata folk (condotta da Giuliano Marongiu) con i “Balla Sardigna”.

La festa andrà avanti sino al 21 giugno. (ant. ser.)

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