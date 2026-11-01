SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Ex Convento.
02 novembre 2026 alle 00:56

Officina delle lingue minoritarie, rassegna “tra gherras e limbas” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Torna in città per la terza edizione, l’Officina delle lingue minoritarie, la rassegna tra “gherras e limbas”, un confronto tra sardo, catalano, franco-provenzale e friulano in programma dal 5 al 7 novembre (con una seconda tappa dal 5 al 6 dicembre).

Si comincia giovedì alle 17 nella sala dell’affresco dell’ex Convento dei Cappuccini in via Brigata Sassari con la traduzione dal persiano antico al catalano del poema sufi di Farid Udd Din Addar “La conversa dels ocells”, a cura di Carles Duarte i Montserrat, filologo, poeta e intellettuale catalano. A parlare con lui, il filologo Maurizio Virdis. Nella stessa serata, in un dialogo con Giusy Fanti, sarà presentata l’opera bilingue di Sandro Dessi “Un padre aveva due figli” che rilegge il mito del figliol prodigo. Venerdì stessa ora e stessa sede, pomeriggio dedicato alla storia e alla letteratura sarde con due opere recenti. La graphic novel dedicata al capo sardo Amsicora da Massimiliano Pala con la versione in sardo di Angelo Canu. Coordina Giovanni Runchina. A seguire, la presentazione della biografia letteraria “Padre Cubeddu in sa terra de sa poesia” di Luca Maurizio Atzori e Graziano Fois. Si chiude sabato dalle 10, stessa sede, con il “Cantiere de sa limba sarda”, diretto da Lucia Cossu. Appassionati, militanti, esperti, artisti, scrittori, sono invitati a portare le loro idee, le loro storie, le loro buone pratiche, o le loro testimonianze, per il miglioramento della politica linguistica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Tra le bancarelle dell’usato: «Ogni euro risparmiato è vitale»

Cagliari, le voci di rivenditori e clienti del mercatino 
Alessandra Ragas
L’associazione a imprese e famiglie: «Fronte comune»

Costi folli per le aziende L’idea di Coldiretti: «Tagli alle Ets e sgravi»

Continuità delle merci non garantita: «Intervengano il Governo e l’Europa» 
Alessandra Carta
La visita

ET, si rafforza l’asse sardo-tedesco

La ministra Bernini a Lula e Olbia: un altro tassello per l’Einstein Telescope 
Mariangela Dui
Il caso

Non ci sono più ricci, stop alla pesca per tre anni Atteso l’ok da Bruxelles

Firmato il decreto di fermo della Regione, ma servono gli indennizzi Ue ai pescatori 
Enrico Fresu
Legge di bilancio

Nella manovra la lite sulla giustizia: stretta sugli aumenti per le toghe

Aiuti alle imprese per 6,3 miliardi ma vincolati a investimenti green 