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02 giugno 2026 alle 00:48

Nvidia punta sul nuovo superchip 

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Nvidia entra con un nuovo superchip direttamente nei pc fissi e portatili per farli diventare veri motori dell'intelligenza artificiale, in grado di eseguire alcune delle funzioni che oggi, per la potenza di calcolo richiesta, vengono svolte nei data center, che peraltro usano i microprocessori dello stesso colosso americano. A dare l’annuncio dell'innovazione, battezzata Rtx Spark, è stato il fondatore, presidente e ceo di Nvidia, Jensen Huang, nel corso dell'annuale fiera Computex a Taipei. In linea con il suo stile, con l’immancabile giubbottino nero in pelle, l'ingegnere statunitense nato a Taiwan ha parlato di un passaggio tecnologico epocale paragonabile alla trasformazione del telefono nel moderno smartphone. In sostanza quello cui Nvidia sta lavorando insieme a Microsoft di fatto reinventa il personal computer «per la prima volta in 40 anni» con una «prima linea di pc completamente riprogettata e reinventata per l'era degli agenti intelligenti». L'Rtx Spark Superchip debutterà nei pc e nei laptop con sistema operativo Windows dei principali marchi il prossimo autunno.

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