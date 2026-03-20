Nuovo teatro, lavori rallentati dal maltempo «Adesso siamo a metà» 

Prende forma il teatro comunale, in via Cagliari a Capoterra. È a metà dei lavori finanziati con un investimento di 5 milioni di euro dal Pnrr. Ci sarà finalmente un luogo per ospitare concerti, opere teatrali e appuntamenti culturali.

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, fa il punto: «Le attività hanno subito rallentamenti a causa del maltempo tuttavia, grazie a una pianificazione solida e all’impegno delle maestranze, i lavori non si sono mai fermati». Soddisfatto anche il sindaco, Beniamino Garau: «Non è stato un percorso semplice, ma i lavori non hanno conosciuto sosta. Il teatro comunale sarà uno spazio moderno e accogliente, un tassello importante nel percorso di crescita del territorio».

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