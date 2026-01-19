VaiOnline
Redentore.
20 gennaio 2026 alle 00:18

Nuovo percorso pedonale nel bosco fino alla statua 

Un percorso inclusivo in cima all’Ortobene. L’assessore comunale all’Ambiente Marco Canu annuncia la realizzazione di un nuovo percorso pedonale interno all’anello del parco, pensato anche per le persone con ridotta mobilità. Il tracciato collegherà la statua del Redentore e la chiesetta del Monte, attraversando il bosco. «Il nuovo percorso diventa elemento cardine dell’intero intervento», spiega Canu. L’obiettivo è creare un elemento unificatore, capace di mettere in relazione due elementi importanti per la città, ancora oggi percepiti dai nuoresi come scollegati. Sia la chiesa sia il sentiero verso il Redentore saranno in questo modo parte di un sistema integrato.

«Prevista la riqualificazione dell’area recintata attraverso la sostituzione dei giochi per bambini con altrettante attrezzature adeguate e inclusive», aggiunge Canu. Rampe e accessi saranno realizzati con pendenze e superfici adeguate, mentre le pavimentazioni garantiranno una percorrenza agevole anche per le carrozzine. Lungo il tracciato saranno installati pannelli didattici dedicati alla flora e alla fauna locali. Prevista cartellonistica e segnaletica. Tra gli interventi più accattivanti l’installazione di un “bee hotel”, ossia di uno spazio attrezzato con nidi, rifugi, mangiatoie per insetti impollinatori, uccelli e chirotteri. Realizzato con materiali naturali e atossici, favorirà la biodiversità e la salvaguardia dell’ecosistema. Prevista la messa a dimora di lecci e roverelle e la creazione di un’area cani. (g. pit.)

