«Nuovo Palasport, entro il 2029 il taglio del nastro» 

«Il nuovo Palazzetto, destinato a grandi eventi sportivi e di spettacolo, dovrà essere realizzato entro il 2029». Parola di Massimo Zedda. Il sindaco spiega che nell’ultima variazione di bilancio sono state destinate le risorse per l’avvio dell’iter autorizzativo per il nuovo Palasport che verrà realizzato grazie ai 13 milioni dalle casse regionali e ai 35 del Fondo di sviluppo e coesione.

Dopo il passo in avanti per il nuovo stadio, con la conclusione della procedura Paur (ex Via), in giunta si registra anche l’avanzamento nelle procedure amministrative necessarie per la costruzione del nuovo Palazzetto dello Sport. Una struttura che sarà un centro polifunzionale da vivere 365 giorni l’anno, questo secondo le idee del Comune. Un Palasport da seimila posti che nascerà nel parcheggio Cuore del vecchio stadio Sant’Elia e ospiterà eventi sportivi internazionali ma anche congressi e concerti.

Durante l’ultima giunta comunale, su impulso dell’assessore Giuseppe Macciotta, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione e il Comune per l’iniziativa “Viaggio della fiamma olimpica e paralimpica – anno 2025”. A Cagliari, a dicembre, ci sarà l’atteso passaggio della torcia nell’ambito dell’organizzazione dei Giochi olimpici e Paralimpici invernali Milano - Cortina 2026.

