VaiOnline
Il rapporto.
28 novembre 2025 alle 00:24

L’età della pensione in Italia salirà a 70 anni  

Gli attivi caleranno del 35% entro il 2065 e il gender gap aumenterà 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In pensione a 70 anni: secondo il “Panorama delle pensioni” 2025 pubblicato dall'Ocse, l'età normale per smettere di lavorare crescerà in oltre metà dei 38 Stati aderenti all'organizzazione per stabilirsi in una forchetta compresa tra i 62 anni in Colombia (per gli uomini, 57 per le donne), nel Lussemburgo e in Slovenia, e i 70 anni o più in Danimarca, Estonia, Italia, Olanda e Svezia. In particolare, l'età pensionabile media nell'insieme dei Paesi Ocse passerà dai 63,9 anni e 64,7 anni rispettivamente per donne e uomini che sono andati in pensione nel 2024, ai 65,9 anni e 66,4 anni di chi ha avviato la carriera nel 2024.

I dati

In Italia, dove la spesa previdenziale risulta al 16% del Pil, gli attivi (20-64 anni) caleranno di oltre il 35% in 40 anni e il cosiddetto gender gap - il divario di genere tra uomini e donne - resta superiore alla media Ocse. «L’invecchiamento demografico rappresenta un’importante sfida strutturale nei Paesi Ocse, in quanto comporta notevoli conseguenze economiche, fiscali e sociali», avverte il segretario generale dell'Ocse, Mathias Cormann, nel giorno della presentazione a Parigi del rapporto “Pensions at a Glance 2025”. Si «prevede che la popolazione in età lavorativa scenderà del 13% nei prossimi 40 anni e che il Pil pro capite diminuirà del 14% entro il 2060».

La pressione

I Paesi, avverte Cormann, «dovranno quindi affrontare una pressione al ribasso sulle loro entrate, in un contesto di crescente spesa correlata all'invecchiamento demografico». Gli Stati, ha spiegato, dovranno dunque «innalzare l'età pensionabile effettiva e ampliare le opportunità di lavoro per i lavoratori più anziani al fine di migliorare la sostenibilità finanziaria dei sistemi di previdenza, garantire la sicurezza economica in età avanzata e promuovere una forte crescita».

All'Italia viene lanciato, tra l'altro, un invito a fare di più per i lavoratori senior. «Il tasso di occupazione dei lavoratori di età compresa tra 60 e 64 anni è raddoppiato dal 2012 ma, con un'asticella al 47%, nel 2024, l'Italia è ancora 10 punti sotto alla media Ocse»: si legge nella scheda sul nostro Paese. Quindi l'invito rivolto al governo ad apportare «ulteriori miglioramenti nell'occupazione dei lavoratori più anziani». Questi, sostiene l'Ocse, «attenuerebbero il forte calo previsto in Italia della popolazione in età lavorativa, di oltre un terzo entro il 2060».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Satta si dimette: primo scossone per la Giunta Todde

Il consigliere sassarese lascia l’Agricoltura e il gruppo dei Progressisti. Agus in campo 
Roberto Murgia
L’evento

I nuraghi e l’Unesco: «Crescita sostenibile»

Attrarre turisti per destagionalizzare «L’archeologia è fattore di sviluppo» 
Alessandra Carta
La vertenza

Contratto, oggi scioperano i giornalisti italiani

Il sindacato: «Serve un nuovo accordo». Gli editori: «Investiamo per qualità e occupazione» 
la festa di fdi

Meloni, sfida a Schlein e Conte

«Sì al confronto ad Atreju, ma voglio entrambi i leader dell’opposizione» 
garlasco

Nelle unghie di Chiara un Dna «compatibile» con quello di Sempio

Corrispondono 12 marcatori su 16 ma in un materiale molto degradato 
Il conflitto

«Stop alla guerra solo se Kiev lascia il Donbass»

Le condizioni di Putin: pronti a discutere il piano di pace Usa 
Imprese.

L’Isola laboratorio di finanza innovativa

Il nuovo corso della Sfirs per modernizzare il sistema del credito alle Pmi sarde 
Cristina Cossu
Emergenza abitativa.

Case a pezzi, arrivano 4 milioni

Via al piano per l’edilizia popolare comunale: si comincia dagli alloggi vuoti 
Piera Serusi