Nuovo mezzo ai barracelli 

Non un semplice mezzo di trasporto, ma un’unità mobile polifunzionale progettata per operare con massima efficienza in scenari di emergenze idriche e criticità di dissesto idrogeologico. A Ollastra si è svolta la cerimonia di consegna di un nuovo mezzo Ford Ranger alla compagnia barracellare alla presenza del sindaco Osvaldo Congiu, della Giunta e del comandante Fausto Medda. Il mezzo è dotato di un carrello, una torre faro capace di illuminare a giorno durante gli interventi notturni.

«Con questo Ford Range - ha dichiarato il sindaco - rafforziamo il braccio operativo della nostra comunità nelle campagne. Questo mezzo insieme a droni e fototrappole, garantisce operatività in contesti difficili, dal contrasto ai roghi al supporto durante le alluvioni o le carenze idriche». ( s. p. )

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