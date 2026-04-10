Nuovo mercato,  l’antico portale resterà in piedi 

«Immediata indizione della conferenza di servizi, approvazione del progetto esecutivo, gara d’appalto entro l’anno e realizzazione dei lavori». È il cronoprogramma tracciato dall’assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri, per la riqualificazione del mercato civico di via Mazzini, che prevede la demolizione dell’attuale struttura e la costruzione di un nuovo edificio, mantenendo il portale storico su via Mariano IV.

Il progetto, illustrato all’Hospitalis Sancti Antoni alla presenza dei progettisti Silvano Vedelago e Costantino Soddu, ridisegna completamente gli spazi: una struttura più compatta, con 18 box destinati a ortofrutta, macelleria, pescheria, artigianato e bar, una galleria centrale per la vendita, aree attrezzate per la degustazione e circa 500 metri quadrati di spazi esterni tra verde e percorsi per la socialità. Previsti anche collegamenti diretti con parcheggi e percorsi senza barriere architettoniche. A fronte di un investimento complessivo di circa 6 milioni di euro, il Comune dispone di 4 milioni e punta a coprire la restante parte con un mutuo, chiedendo contestualmente il supporto della Regione. Diversi gli interventi durante il dibattito; in sala, però, più spazi che sedie occupate nonostante le frequenti polemiche sul futuro del mercato. ( m. g. )

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