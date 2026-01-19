VaiOnline
Gonnosfanadiga.
20 gennaio 2026 alle 00:19

Nuovo fuoristrada per combattere i roghi 

La Compagnia barracellare di Gonnosfanadiga ha un nuovo mezzo per proteggere il territorio e intervenire negli incendi boschivi. Grazie a un finanziamento della Regione, il Comune ha acquistato un fuoristrada 4×4 equipaggiato con modulo antincendio boschivo, sostituendo mezzi ormai logori. «Erano datati e usurati dalle attività di controllo del territorio e dagli interventi sugli incendi», spiega il capo dei barracelli, Gian Piero Fosci: «Con questo nuovo veicolo opereremo con maggiore sicurezza ed efficienza».

Restano però sfide importanti: l’età media dei componenti della Compagnia è di 55-60 anni, e il reclutamento di giovani volontari è limitato. «Purtroppo i giovani non vogliono impegnarsi in questa attività», sottolinea Fosci, evidenziando la necessità di un ricambio generazionale per garantire continuità e presidio del territorio.

I barracelli svolgono un ruolo fondamentale nella sicurezza locale, dal monitoraggio ambientale alla prevenzione di incendi e altri rischi.

