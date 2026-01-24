Nuovo cedimento dell’asfalto, chiusa via Eleonora d’Arborea 

Non ha retto alle piogge degli ultimi giorni, con l’ennesimo crollo e l’obbligatorio pronto intervento con annessa chiusura della strada per alcune ore. Come già successo più volte negli anni, ieri mattina si è verificato un cedimento dell’asfalto nella parte centrale di via Eleonora d’Arborea, nel tratto fra via San Lucifero e via Iglesias.

L’ultimo episodio è accaduto ieri intorno alle 9: fortunatamente, al momento del cedimento, non stavano transitando veicoli e nessuno è rimasto coinvolto. L’area è stata immediatamente transennata e sono intervenuti gli operai di Abbanoa per effettuare i lavori di ripristino della strada.

Si tratta di un punto fortemente critico: sotto l’asfalto si trova una cavità e le frequenti infiltrazioni hanno più volte causato dei crolli, poi tamponati con altri interventi urgenti. Mentre, nello scorso mese di marzo, era stato il cedimento di una fogna a causare un’evidente buca e portare a un’ulteriore chiusura momentanea.

Il ripristino

Poco dopo le 9.30, dopo le prime segnalazioni, sul posto assieme ai tecnici di Abbanoa sono arrivati gli agenti della polizia locale per la gestione della viabilità. La strada è rimasta chiusa dall’incrocio fra via Eleonora d’Arborea e via Lanusei fino a quello con via Iglesias. Complice il senso unico, in occasione del ripristino è stato anche bloccato l’accesso alla parte alta di via San Lucifero da piazza Gramsci, con una transenna e gli agenti a informare gli automobilisti della viabilità alternativa.

La situazione è tornata alla normalità, con la riapertura della strada, verso le 14.

