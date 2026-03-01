Nuovo blitz antidroga, due arresti 

Doppio arresto per droga a Iglesias: due giovani sono stati fermati dai carabinieri. Dopo le carcerazioni effettuate negli scorsi mesi, continuano senza tregua le operazioni antidroga delle forze dell’ordine presenti in città.

Il blitz

Nella mattinata di ieri, i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Iglesias, supportati dai colleghi del Nucleo cinofili di Cagliari, hanno portato a termine un’importante operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro minerario. L’attività ha condotto all’arresto del venticinquenne Cristian Diana e del trentottenne Sandro Marongiu, entrambi residenti in città. L’operazione, partita dopo un periodo di attività investigativa, è scattata alle prime ore del mattino con la perquisizione domiciliare dei due sospettati. Durante il blitz, il venticinquenne avrebbe tentato di disfarsi di un involucro, contenente 46 grammi di cocaina e la somma contante di 5.900 euro, in banconote di vario taglio, lanciandolo da una finestra. La manovra diversiva non è sfuggita ai militari disposti esternamente a chiusura dello stabile, che hanno prontamente recuperato il materiale. La perquisizione è poi proseguita all’interno dei locali con l’ausilio delle unità cinofile, che hanno permesso di rinvenire ulteriori quantitativi di sostanze stupefacenti.

Il sequestro

Il bilancio definitivo, oltre a quello precedentemente recuperato, corrisponde a 409 grammi di hascish suddivisi in panetti, 18 grammi di infiorescenze di marijuana e diverso materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento delle dosi. Tutto lo stupefacente, il denaro e il materiale recuperato, ritenuto provento dell’attività di spaccio, sono stati posti sotto sequestro in attesa delle successive analisi tecniche che saranno eseguite dai carabinieri del Ris di Cagliari. Al termine del disbrigo delle formalità di rito, i due giovani sono stati accompagnati nella Casa circondariale “Ettore Scalas”, di Uta, dove rimarranno a disposizione della procura di Cagliari.

Iglesias.

