Nuovo asfalto per viale Sant’Avendrace 

Gli operai, con i numerosi mezzi pesanti, sono stati puntuali: sono iniziate ieri mattina presto le operazioni di rifacimento dell’asfalto in viale Sant’Avendrace. Un intervento atteso da abitanti e commercianti perché le condizioni della strada erano disastrose. Il cantiere per mettere in sicurezza il manto stradale dovrebbe durare dieci giorni. Inevitabili i disagi alla viabilità, con rallentamenti, anche se il personale incaricato a regolare il traffico ha fatto l’impossibile per ridurre al minimo gli impatti negativi sulla circolazione. Viale Sant’Avendrace, come avevano annunciato dal Comune, non verrà mai chiusa: i lavori, iniziati dal tratto iniziale dall’omonima piazza, interesseranno un lato per volta.

La necessità

Che l’intervento non fosse più rinviabile lo ribadisce l’assessore alla Mobilità, Yuri Marcialis: «I lavori appena partiti riguardano la bitumatura di viale Sant’Avendrace, con la fresatura e il rifacimento della carreggiata nei due sensi di marcia», sottolinea. «Un intervento per la messa in sicurezza della strada ma propedeutico alla successiva riqualificazione complessiva dell’area, che comprenderà gli interventi sui sottoservizi». Proprio questo aspetto ha creato qualche dubbio tra i residenti. «Alla presentazione del progetto il sindaco aveva detto che era inutile rifare l’asfalto prima dei lavori di riqualificazione proprio perché avrebbe comportato un nuovo intervento nella strada», spiega Francesca Dettori, avvocata e residente del quartiere. «L’ipotesi prospettata era prima realizzare la riqualificazione e i nuovi marciapiedi, poi rifare l’asfalto. Sembra che lo slittamento del progetto di rilancio, dovuto allo studio sulla piantumazione degli alberi, abbia portato ad anticipare il rifacimento del manto stradale, oramai molto danneggiato». Anche il parroco, don Alessandro Simula, sottolinea la soddisfazione «per l’avvio di questi lavori non più procrastinabili date le pessime condizioni del viale, sia per le auto che per i pedoni». Poi si vigilerà: «Speriamo che si prosegua con l’attuazione di quella riqualificazione che il sindaco Zedda ci ha presentato, modificata con l’alberatura del viale richiesta dagli abitanti. Sant’Avendrace ha bisogno di maggiori attenzioni circa la sicurezza e i servizi alla persona, soprattutto per gli anziani. Serve una decisa e rinnovata attenzione dell’amministrazione comunale nei confronti di questo quartiere troppo a lungo trascurato».

Incidenti

E ieri dopo le 21 sono iniziati i ripristini stradali da parte di Enel Distribuzione in vico II La Plaia, via Riva di Ponente e via Molo Sant’Agostino: andranno avanti solo la notte (fino alle sei del mattino) e dovrebbero terminare venerdì. Disagi al traffico, sempre ieri mattina, anche sulla statale 195, nel tratto a quattro corsie, non solo per i lavori dovuti alla sostituzione dello spartitraffico centrale ma anche per un incidente che ha provocato forti rallentamenti.

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