Nuovo asfalto: iniziati i lavori in via Su Planu 

«Una bella notizia», scrive Maria Laura Manca, presidente della Municipalità di Pirri sui social. Sì, una buona notizia particolarmente dai cittadini che da tempo chiedevano al Comune di mettere mano alle strade di Pirri, da anni in condizioni disastrose. Qualcosa adesso si muove: «sono cominciati i lavori di rifacimento del manto stradale di via Su Planu, in stato davvero precario», scrive la presidente. Si tratta di lavori che mettono “una pezza” alle buche e agli avvallamenti che hanno trasformato molte strade di Pirri in crateri lunari «in attesa dell'avvio d'appalto sul dissesto idrogeologico per questa porzione di Municipalità.Ringrazio l'assessore alla Viabilità e Lavori pubblici Yuri Marcialis per aver preso in carico questa situazione», dice ancora Maria Laura Manca. E poi conclude: «Ora auspico che gli automobilisti mantengano i limiti di velocità nel rispetto dell’incolumità dei nostri cittadini residenti».

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