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Ex 554.
26 ottobre 2026 alle 00:41

Nuovo asfalto in viale Europa, da oggi dieci giorni di disagi 

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Via ai lavori su viale Europa. Da oggi parte l’intervento straordinario di manutenzione sulla ex Statale 554, una delle arterie più importanti e trafficate che ogni giorno accoglie migliaia di veicoli tra pendolari, residenti e chi si sposta da e per il litorale. Lì dove da tempo si concentrano buche e dislivelli denunciati quotidianamente dagli automobilisti. Un intervento non rinviabile, in attesa della riqualificazione radicale dell’arteria - con rotatorie al posto dei semafori - che si sta cercando sbloccare da anni.

Il cantiere per la riqualificazione urgente durerà circa dieci giorni. Si parte con verifiche, posa della segnaletica e preparazione delle aree. Da metà settimana il via agli interventi veri e propri sull’asfalto per restituire alla strada le condizioni di sicurezza.

Per limitare i disagi si procederà per stralci: prima un tratto, poi l’altro, con transito garantito su una sola corsia. L’amministrazione avvisa che nelle ore di punta ci saranno possibili rallentamenti e code, e invita gli automobilisti a «pazienza, prudenza, rispetto della segnaletica e, se possibile, a valutare percorsi alternativi o orari meno congestionati».L’intervento costerà circa 300mila euro, un esborso extra che farà slittare altri lavori previsti nel quinto lotto dell’accordo quadro. Una scelta obbligata - spiega il Comune - dettata dalla priorità di mettere in sicurezza un’arteria strategica, secondo il criterio che guida la programmazione: prima le strade più pericolose e più trafficate.

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