Nuovo asfalto in viale Europa, da oggi dieci giorni di disagi 

Via ai lavori su viale Europa. Da oggi parte l’intervento straordinario di manutenzione sulla ex Statale 554, una delle arterie più importanti e trafficate che ogni giorno accoglie migliaia di veicoli tra pendolari, residenti e chi si sposta da e per il litorale. Lì dove da tempo si concentrano buche e dislivelli denunciati quotidianamente dagli automobilisti. Un intervento non rinviabile, in attesa della riqualificazione radicale dell’arteria - con rotatorie al posto dei semafori - che si sta cercando sbloccare da anni.

Il cantiere per la riqualificazione urgente durerà circa dieci giorni. Si parte con verifiche, posa della segnaletica e preparazione delle aree. Da metà settimana il via agli interventi veri e propri sull’asfalto per restituire alla strada le condizioni di sicurezza.

Per limitare i disagi si procederà per stralci: prima un tratto, poi l’altro, con transito garantito su una sola corsia. L’amministrazione avvisa che nelle ore di punta ci saranno possibili rallentamenti e code, e invita gli automobilisti a «pazienza, prudenza, rispetto della segnaletica e, se possibile, a valutare percorsi alternativi o orari meno congestionati».L’intervento costerà circa 300mila euro, un esborso extra che farà slittare altri lavori previsti nel quinto lotto dell’accordo quadro. Una scelta obbligata - spiega il Comune - dettata dalla priorità di mettere in sicurezza un’arteria strategica, secondo il criterio che guida la programmazione: prima le strade più pericolose e più trafficate.

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